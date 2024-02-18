Реакция бойцов на победу Топурии над Волкановски на UFC 298: «Новый король на троне!»

Реакция бойцов на победу Топурии над Волкановски на UFC 298

Профессиональные бойцы прокомментировали в соцсетях исход боя между Илией Топурией (15-0) и Александром Волкановски (26-4) на UFC 298, по итогам которого грузинский боец нокаутировал австралийца во втором раунде.

Ислам Махачев: «Алекс, бесспорно, один из величайших чемпионов в истории полулегкого веса. Держи голову выше и возвращайся сильным! Поздравляем нового чемпиона Топурию, молодец, биджо!»

Мовсар Евлоев: «Мои поздравления новому чемпиону. Я приду за тобой и заберу у тебя этот пояс».

Тедди Атлас: «Красиво сделано. Топурия рванул вперед со скоростью и мощью, как молодой Пакьяо. Он может побить некоторых профессиональных боксеров».

Дэн Хендерсон: «Стили делают бои, и у Топурии были лучше руки. Что будет дальше с Волком?»

Камару Усман: «Черт!!! Я же говорил вам, что он реальный боец».

Алджамейн Стерлинг: «Новый король на троне! Поздравляем Илию, Мераба, Грузию и Испанию!»