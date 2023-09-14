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Сегодня, 10:51

Дана Уайт назвал двух бойцов, с которыми он больше не хочет иметь отношений

Давид Хачатрян
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Дана Уайт.
Фото UFC

Глава UFC Дана Уайт заявил, что он настрадался, когда работал с экс-чемпионом в полутяжелом весе Тито Ортисом (20-12) и экс-чемпионом в полутяжелом и тяжелом весах Рэнди Кутюром (19-11).

Ортис часто требовал повышения зарплаты, так как в начале 2000-х годов он стал одной из главных звезд UFC, а Кутюр ушел из промоушена и отказался от титула чемпиона в тяжелом весе в 2007 году из-за разногласий по контракту.

«Против кого я активно болел? Против Тито Ортиса, когда он дрался с Чаком Лидделлом, — сказал Уайт в интервью BigBoy TV. — Как промоутер, ты не должен ни за кого болеть, но я не мог дождаться, когда Чак надерет ему задницу. В тот критический момент развития спорта и UFC, есть, наверное, два парня, которые пытались уничтожить компанию, и это Тито Ортис и Рэнди Кутюр. Два самых худших парня, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело.

Вот в чем проблема с Тито. Тито просто очень тупой человек. Он вообще не отличается умом. Он очень, очень глуп. Посмотрите на его высказывания. Наберите в Google: «Тито Ортис сказал». Больше у меня нет претензий к Тито. Однажды мы готовили ему бой, переговоры шли месяцами. Тито говорил: «Я не приду, пока вы не заплатите мне еще 150 тысяч долларов» или какую-то другую цифру. Он делал это регулярно, и я сходил с ума. Тито всегда был из тех, кто не замечает доллары, когда тянется за центами. Просто он думал, что он умный, но это не так. Он разрушил наши отношения, ведь тогда мы любили Тито. Фрэнк и Лоренцо [Фертитта] любили Тито. Он из-за мелочи разрушил отношения, которые приносили бы ему пользу до конца его дней».

Ортис выступал в UFC с 1999 по 2012 год, в то время как Кутюр — с 1997 по 2011 год.

Дана Уайт
Рэнди Кутюр
Тито Ортис
UFC
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