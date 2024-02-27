Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

27 февраля, 10:15

Дана Уайт назвал бойца, не получающего признания, которого заслуживает

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камару Усман
Камару Усман.
Фото Global Look Press

Глава UFC Дана Уайт считает, что экс-чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана (20-4) не ценят по достоинству.

«Андерсон [Сильва] никогда не говорил: «Мне нужно защитить свое наследие, я не хочу драться с этим парнем, потому что могу проиграть». У него не такой склад ума. Если кто-то утверждал, что он лучше Андерсона Сильвы, то Андерсон говорил: «Дайте мне этого парня».

Камару Усман такой же. Усман дрался с парнями из своего дивизиона по второму кругу. Усман не получает того признания, которого заслуживает. Фанаты не ценят его по достоинству. Он никогда не отказывался от боев. Он принимал все тяжелые поединки, в том числе с Колби Ковингтоном», — сказал Уайт в интервью Максу Кросби.

Усман пять раз защищал титул чемпиона UFC в полусреднем весе, одолев в том числе Колби Ковингтона (17-4) и Хорхе Масвидаля (35-17).

Дана Уайт
Камару Усман
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В велоспорте запретили новый инновационный шлем
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт: «Мой бой с Тито Ортисом по правилам бокса закончился бы для него плачевно»

UFC 300: дата и место проведения турнира — что известно сейчас о карде боев
Новости
RSS RSS
Все новости