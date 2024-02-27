Дана Уайт назвал бойца, не получающего признания, которого заслуживает

Глава UFC Дана Уайт считает, что экс-чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана (20-4) не ценят по достоинству.

«Андерсон [Сильва] никогда не говорил: «Мне нужно защитить свое наследие, я не хочу драться с этим парнем, потому что могу проиграть». У него не такой склад ума. Если кто-то утверждал, что он лучше Андерсона Сильвы, то Андерсон говорил: «Дайте мне этого парня».

Камару Усман такой же. Усман дрался с парнями из своего дивизиона по второму кругу. Усман не получает того признания, которого заслуживает. Фанаты не ценят его по достоинству. Он никогда не отказывался от боев. Он принимал все тяжелые поединки, в том числе с Колби Ковингтоном», — сказал Уайт в интервью Максу Кросби.

Усман пять раз защищал титул чемпиона UFC в полусреднем весе, одолев в том числе Колби Ковингтона (17-4) и Хорхе Масвидаля (35-17).