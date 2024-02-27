Дана Уайт: «Мой бой с Тито Ортисом по правилам бокса закончился бы для него плачевно»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что экс-чемпион в полутяжелом весе Тито Ортис (21-12) проиграл бы ему в боксерском поединке.

«Мой бой с Тито Ортисом по правилам бокса закончился бы для него плачевно. Если бы мы дрались по MMA, то вы бы увидели первый случай смерти в октагоне. Тито Ортис меня бы прикончил. Тито знал, что по правилам бокса я бы выбил из него дух, и именно поэтому он слился. Они вместе с женой пытались соскочить с боя: они хотели драться в перчатках по MMA и так далее, и я на все это согласился. Он слился, потому что знал, чем все закончится. Повторюсь, если бы мы дрались по MMA, то он бы убил меня», — сказал Уайт в интервью Максу Кросби.

Ортис и Уайт должны были провести боксерский поединок в 2007 году, но бой был отменен, когда Ортис не явился на взвешивание. Ортис рассказал, что в контракте не было оговорено распределение прибыли 50/50, и он решил отказаться от участия в поединке, так как ничего не заработал бы.

Несмотря на заявления Уайта о том, что он регулярно побеждал Ортиса на тренировках, Ортис упомянул, что их спарринги прекратились, когда он начал побеждать Уайта.