Дана Уайт похвалил Чимаева: «Этот парень появился из ниоткуда»

Глава UFC Дана Уайт рассказал, какое первое впечатление на него произвел 11-й номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0).

«Этот парень появился из ниоткуда. Только посмотрите, как быстро он поднялся в рейтинге. Мы были на Бойцовском острове в Абу-Даби во время COVID, и я никогда не слышал об этом парне. Он дерется и просто уничтожает оппонента, а затем кричит: «Я всех побью! Я хочу драться на следующей неделе!» Потом он выходит на следующей неделе и побеждает. Он тут же взлетел наверх. Вы можете говорить, что у него нет выносливости, но этот парень побил Камару Усмана! Одного из величайших в истории. Хамзат — самый что ни на есть природный фрик. Он невероятно талантлив», — сказал Уайт в интервью Максу Кросби.

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.