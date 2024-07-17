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Чимаев: «Борьба — лучшая база для MMA»

Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном рассказал, что в MMA нужно начать выступать после 20 лет.

«Я сам начал с борьбы. Мне она нравится, и я считаю, что это самая лучшая база для MMA. Там развиваются разные мышцы тела, и борцовское мышление помогает в боях. Если ребенка отдавать в секции, то можно отдать в борьбу. А в смешанные единоборства — в 20 лет. У меня у самого первый бой в MMA был почти в 24 года. После 20 лет можно уже перебраться в смешанные единоборства», — отметил Чимаев.

Чимаев снялся с боя с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (26-7) из-за болезни. Бой должен был состояться 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
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