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Бой между Махачевым и Царукяном может состояться до конца 2024 года

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Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном может состояться до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде одного из спортсменов.

«Бой должен состояться до конца года. Ждем завершения дисквалификации Армана», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, Царукяна дисквалифицировали на 10 месяцев и оштрафовали на 25 тысяч долларов за то, что он напал на фаната во время выхода на поединок с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC, состоявшемся в ночь с 13 на 14 апреля в США. Как объяснил боец, болельщик показывал ему нецензурные жесты.

Ранее стало известно, что дисквалификация Царукяна может завершиться досрочно в сентябре, если он в августе запишет соответствующее видео против буллинга.

Царукян после победы над Оливейрой раздельным решением судей является основным претендентом на титульный поединок против Махачева.

Источник: ТАСС
Арман Царукян
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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