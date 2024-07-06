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Сегодня, 16:30

UFC Нэйт Диас — Хорхе Масвидаль по правилам бокса: во сколько и где смотреть трансляцию боя в прямом эфире

Диас проведет поединок против Масвидаля на UFC 7 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Нэйт Диас.
Фото USA Today Sports

Американец Нэйт Диас проведет 10-раундовый поединок по правилам бокса против соотечественника Хорхе Масвидаля в ночь с 6 на 7 июля. Вечер бокса пройдет на арене «Honda Center» в Анахайме (штат Калифорния, США). Начало турнира — в 23.00 по московскому времени. Бой Диас — Масвидаль ожидается в 7.00 мск.

В 2019 году Диас и Масвидаль дрались за титул BMF на UFC 244. Тогда Хорхе победил техническим нокаутом.

В России официальной трансляции боксерского вечера UFC не будет. В прямом эфире смотреть турнир можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также следить за ходом поединков можно на сервисе DAZN.

39-летний Диас в профессиональной карьере провел 37 поединков, в которых одержал 24 победы и потерпел 13 поражений. 39-летний Масвидаль в ММА имеет 35 побед и 17 поражений.

Нейт Диас
Хорхе Масвидаль
UFC
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