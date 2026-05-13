Чимаев хочет провести реванш со Стриклендом и перейти в полутяжелый вес

Бывший чемпион UFC Хамзат Чимаев планирует сменить весовую категорию после возможного реванша с американцем Шоном Стриклендом, сообщил брат бойца Артур Чимаев.

Чимаев запросил повторный поединок со Стриклендом на турнире UFC в Абу-Даби. После поражения на UFC 328 он не смог защитить титул в среднем весе.

По словам Артура Чимаева, спортсмен намерен остаться в нынешней категории только ради реванша, после чего планирует переход в полутяжелый дивизион: «Хамзат останется в этом весе только для реванша со Стриклендом», — цитирует Артура Чимаева ТАСС.

10 мая на турнире UFC 328 Чимаев уступил Стрикленду раздельным решением судей и потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Позднее президент UFC Дана Уайт заявил, что боец рассматривает переход в полутяжелый вес.

На счету Чимаева 15 побед и 1 поражение в ММА, титул чемпиона UFC он завоевал в августе 2025 года после победы над Дрикусом дю Плесси.

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