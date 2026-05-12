Чимаев опустился на семь строчек в рейтинге P4P после первого поражения в карьере

Представляющий ОАЭ боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев потерял позиции в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P) после поражения на турнире UFC 328.

По данным официального сайта UFC, Чимаев опустился сразу на семь строчек и теперь занимает 10-е место в рейтинге. Изменения произошли после того, как он утратил чемпионский пояс в среднем весе.

На турнире UFC 328, который проходил в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси), Чимаев уступил бывшему чемпиону американцу Шону Стрикленду раздельным решением судей по итогам пяти раундов. Это поражение стало первым в карьере бойца.

Также в обновленном рейтинге две позиции потерял российский боец армянского происхождения Арман Царукян — он опустился на 15-е место. При этом россиянин Петр Ян поднялся на одну позицию и теперь занимает 5-ю строчку.

Рейтинг P4P продолжает возглавлять чемпион полусреднего веса Ислам Махачев, на втором месте грузин Илия Топурия, третьим идет австралиец Александр Волкановски.

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