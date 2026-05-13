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UFC Fight Night 276: дата и время турнира

Турнир UFC Fight Night 276 состоится в Лас-Вегасе 17 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арнольд Аллен.
Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 276 состоится в спортивном комплексе «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 16 на 17 мая. Вечер ММА начнется с предварительного карда в 00.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 3.00 мск.

В главном событии шоу запланирован бой в полулегком весе между британцем Арнольдом Алленом и бразильцем Мелкизаэлой Костой.

За результатами турнира можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

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Арнольд Аллен
Мелкизаэл Коста
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