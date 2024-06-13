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Чейл Соннен: «Я удивлен, что Царукян отказался от боя с Махачевым. В UFC это не лучшая идея»

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) считает, что руководство лиги может не дать первому номеру рейтинга в легком весе Арману Царукяну (22-3) реванш с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1).

«Царукяну предлагали бой с Исламом. Тот самый бой, который Дастин Порье провел только что. Я был удивлен, что он отказался. Исторически в UFC отказ от боев не лучшая идея. Это происходит в 99% случаев», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Арман Царукян
Ислам Махачев
Чейл Соннен
UFC
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