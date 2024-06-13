Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:34

Дана Уайт назвал Трампа самым стойким человеком, которого он когда-либо встречал

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава UFC Дана Уайт заявил, что экс-президент США Дональд Трамп — патриот своей страны и «самый стойкий человек, которого он встречал в своей жизни».

«Он номер один. Если взять любого из величайших бойцов всех времен, то Трамп будет номером один. Он самый стойкий человек, которого я встречал в своей жизни. Зачем он продолжает это делать? У него есть деньги, прекрасная жизнь, все, что он пожелает. Но он не останавливается.

Единственное, что я могу вам сказать наверняка, — этот человек любит свою страну. Он любит всех американцев, независимо от их цвета кожи, религии и так далее. Он не расист, он прекрасный человек, который любит Америку и заботится об этой стране. И это факт. Если бы он не был таким человеком, я бы никогда с ним не связался», — сказал Уайт FOX News.

Во время своей президентской кампании 2024 года Трамп часто посещает турниры UFC и другие крупные спортивные события. Его связывает давняя дружба с президентом UFC Даной Уайтом, которая началась еще в начале 2000-х, когда UFC только набирала популярность.

Дана Уайт
Дональд Трамп
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Лучший футболист РПЛ по версии игроков «Локомотива»: только Баринов и Миранчук проголосовали не за Глушенкова
Форвард «Динамо» Тюкавин стал лучшим игроком сезона РПЛ
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили четыре беспилотника над двумя регионами
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Эксперт назвал новые санкции США против РФ губительными для Запада
Российские конструкторы разработали новый компактный пулемет ПКZ
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кори Сэндхэген объяснил, почему О'Мэлли — фаворит в бою с Двалишвили

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости