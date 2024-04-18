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Чейл Соннен: «Если Алекс Перейра выиграет титул в тяжелом весе, он станет величайшим»

Чейл Соннен считает, что Алекс Перейра может стать величайшим бойцом в истории
Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) считает, что действующий чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) может стать величайшим бойцом в истории, если завоюет титул в тяжелом весе.

«У Алекса Перейры любительский рекорд, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Он выступал в октагоне 12 раз, но завоевал два титула чемпиона мира и победил пять чемпионов мира, и если я скажу вам, что Алекс Перейра, который никогда не боролся и не занимался грепплингом и у которого нет черного пояса, величайший всех времен, вы бы закатили глаза, но он может стать первым в истории тройным чемпионом. Если он это сделает, мы не будем обсуждать, кто величайший, мы просто будем называть его величайшим».

Перейра победил экс-чемпиона в полутяжелом весе Джамала Хилла (12-2) нокаутом в первом раунде. Бой, который состоялся 13 апреля, стал главным событием вечера UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Алекс Перейра
Чейл Соннен
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