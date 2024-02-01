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1 февраля, 10:23

Долидзе считает, что у Перейры будут проблемы с бойцами, которые умеют бороться

Давид Хачатрян
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Грузинский боец UFC Роман Долидзе высказался о чемпионе организации в полутяжелом весе Алексе Перейре.

«У него нет как таковой хорошей борьбы. Если ребята будут бороться с ним и заставят его бороться, у него будут проблемы. Предугадать это невозможно. Если даже взять наш дивизион, вы увидите, как часто за последние полтора года меняются чемпионы, а ребята не могут защитить пояс. Был Алекс Перейра, потом Адесанья, потом Стрикленд и теперь Дю Плесси», — цитирует Долидзе MMA.Metaratings.ru.

В ноябре 2023 года Перейра стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, нокаутировав чеха Иржи Прохазку.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алекс Перейра
Роман Долидзе
UFC
ММА
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