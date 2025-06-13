Шевченко — о возвращении Нуньес: «Надо делать, как Фергюсон, а не когда ты как неваляшка — туда-сюда»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала решение Аманды Нуньес возобновить карьеру.

«Я вот слушаю: один боец ушел в ретайрмент, другой боец ушел в ретайрмент, — сказала Шевченко в интервью «СЭ». — И потом они такие — раз, туда-сюда: вернулись обратно, ушли. Я считаю, что это немножко обесценивает сам факт, что ты завершаешь карьеру. Люди уже начинают не верить, что это так в действительности.

Я считаю, что отличный пример — Тони Фергюсон. Бойцы должны так делать. Когда он оставил одну перчатку, а не две. Он оставил одну перчатку и сказал: «Я ухожу, до свидания. Но! Может быть, я вернусь. Поэтому только одна перчатка».

Это наиболее правильный вариант. А не когда ты как неваляшка — туда-сюда, ни рыба ни мясо. То есть ты ушел, потом пришел. Нет ответственности, нет важности, нет значимости в словах человека, который делает яркие заявления, что он уходит из спортивной карьеры. Одна перчатка — так должно быть: ты ушел, но, может быть, вернешься».