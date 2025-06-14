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Экс-боец UFC Соннен заявил, что Аскрену нужна пересадка легкого

Руслан Минаев

Бывший боец UFC и эксперт ММА Чейл Соннен прокомментировал состояние экс-чемпиона ONE и Bellator Бена Аскрена. Ранее стало известно, что у спортсмена развилась острая форма пневмонии.

По словам Соннена, у Аскрена повреждено легкое и ему требуется пересадка органа. Спортсмена госпитализировали в больницу Висконсина.

Бен Аскрен.Слухи о смерти экс-бойца UFC Аскрена оказались ложными. Но он действительно в тяжелом состоянии

Аскрен является бывшим чемпионом ONE Championship и Bellator в полусредней весовой категории. 26 октября 2019 года он завершил карьеру после поражения от Демиана Майи на турнире UFC Fight Night 162.

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Бен Аскрен
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