Экс-боец UFC Соннен заявил, что Аскрену нужна пересадка легкого

Бывший боец UFC и эксперт ММА Чейл Соннен прокомментировал состояние экс-чемпиона ONE и Bellator Бена Аскрена. Ранее стало известно, что у спортсмена развилась острая форма пневмонии.

По словам Соннена, у Аскрена повреждено легкое и ему требуется пересадка органа. Спортсмена госпитализировали в больницу Висконсина.

Аскрен является бывшим чемпионом ONE Championship и Bellator в полусредней весовой категории. 26 октября 2019 года он завершил карьеру после поражения от Демиана Майи на турнире UFC Fight Night 162.