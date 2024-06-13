Дрикус дю Плесси: «Я дал согласие на бой с Адесаньей на UFC 305»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) заявил, что ему предложили бой на 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия, и он дал согласие.

«Давайте просто объявим об этом. Я не знаю, в чем причина задержки. Я сказал да. Не знаю, почему Адесанья задерживает бой. Может быть, в UFC чего-то ждут, но я не уверен.

Если бы они позвонили мне сегодня и сказали: «Ты проводишь реванш с Шоном Стриклендом», я был бы в восторге. А если они скажут: «Нет, мы подождем и проведем бой с Хамзатом», тоже хорошо. Я не назначаю бои, но я сказал, что буду готов к бою в мае. С тех пор я был готов драться, просто не был готов к UFC 300?» — сказал южноафриканец FightWave.

Дю Плесси (21-2) победил Шона Стрикленда (29-6) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.