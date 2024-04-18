Чарльз Оливейра: «Я думал, что Царукян отключился, поэтому высунул язык»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-10) поделился мнением о своем поединке с первым номером рейтинга в легком весе Арманом Царукяном (22-3).

«Оставалось 30 секунд, бой был плотным, и я провел один из сабмишенов, который мне нравится больше всего, — удушение Д'Арсе. Я думал, что он отключился, поэтому и высунул язык. Я должен был его прикончить. В первом раунде я пытался его добить, и судьи отдали мне раунд. Второй бил ближе, и они отдали раунд ему. В третьем я закончил бой удушающим приемом, и они все равно отдали победу ему. Мы мало что можем сделать», — сказал Оливейра в интервью MMA Fighting.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.