Майкл Чендлер: «Махачев прикончит Порье»

Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) дал прогноз на бой между действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1) и четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-8).

«У Ислама есть преимущество в борьбе, грэпплинге, силе, габаритах, и я думаю, что Ислам его прикончит. Это титульный бой, в которых Ислам лучше выступает», — приводит слова Чендлера MMA Junkie.

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.