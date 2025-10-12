Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот: трансляция боя турнира UFC Fight Night

Оливейра и Гамрот проведут бой на UFC Fight Night 261 12 октября

Бразильский боец Чарльз Оливейра и поляк Матеуш Гамрот проводят поединок в легком весе на турнире UFC Fight Night 261 ранним утром воскресенья, 12 октября. Бой является главным событием вечера в спортивном комплексе «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

ММА UFC: Оливейра — Гамрот

Где смотреть бой Оливейра — Гамрот на UFC в Рио-де-Жанейро

Бой между Оливейрой и Гамротом, как и все поединки главного карда UFC Fight Night в Рио, в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, официальное приложение UFC Fight Pass, а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в ретрансляции эфира федерального канала.

Следить за результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.

Статистика перед боем Оливейра — Гамрот на UFC в Рио-де-Жанейро

Чарльзу Оливейре — 35 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 35 побед, 11 поражений и еще один бой признан несостоявшимся. Предыдущим соперником Чарльза был испанец Илия Топурия в рамках титульного боя на UFC 317 29 июня 2025 года. Бразилец уступил нокаутом в первом раунде.

Матеушу Гамроту — 34 года. В профессиональной карьере он одержал 25 побед, потерпел 3 поражения и еще один бой признан несостоявшимся. Предыдущее появление Гамрота в клетке — 31 мая 2025 года на турнире UFC on ESPN 68. Тогда поляк единогласным решением судей победил Людовита Кляйна из Словакии.