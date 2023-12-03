Царукян: «Я был очень счастлив, когда голова Бобби Грина билась об канвас»

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Арман Царукян (21-3) рассказал, почему у него возник конфликт с Бобби Грином (31-15).

«Он нес всякую чушь обо мне. Я просто подошел к нему и сказал: «Бро, не говори обо мне такое, потому что я родом оттуда, где ты должен отвечать за свои слова». Он толкнул меня, я толкнул его, на этом все. Надеюсь, я его больше никогда не увижу. Я был очень счастлив, когда его голова билась об канвас [в бою с Тернером]», — сказал Царукян на пресс-конференции.

Грин проиграл Джалину Тернеру (13-7) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря на UFC on ESPN 52 в Остине, США.