Царукян получил денежный бонус за победу над Дариушем на UFC on ESPN 52

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Арман Царукян (21-3) получил дополнительные 50 тысяч долларов в качестве «Выступления вечера» за победу над четвертым номером рейтинга Бенеилом Дариушем (22-6) нокаутом в первом раунде.

Также бонусов за «Выступление вечера» были удостоены Джалин Тернер (13-7), Шон Брэди (15-1), Дастин Штольцфус (15-5), Миша Тейт (19-9), Коди Брандейдж (10-5), Драккар Клозе (13-2) и Джаред Гуден (23-9). Все они победили досрочно.

Турнир на UFC on ESPN 52 состоялся 2 декабря в Остине, США.