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7 августа, 13:16

Гэрри о критике из-за слов о женщинах: «Я не сижу в соцсетях, все внимание сосредоточено на бое с Махачевым»

Алина Савинова

Ирландский боец Иэн Гэрри ответил на вопрос о том, как реагировал на критику из-за высказываний о женщинах.

Ранее 28-летний спортсмен заявил, что мир был бы лучше, если бы им управляли женщины.

«Я абсолютно ничего не знаю ни о какой критике, потому что меня не было в Сети. У меня титульный бой с лучшим бойцом планеты прямо сейчас, и только на этом сосредоточено все мое внимание. Я больше не сижу в соцсетях. Я использую их только для продвижения боя. Не листаю ленту и не смотрю комментарии, отмеченные фото. Мне не нужно видеть чужое мнение обо мне или о том, что я выбираю делать в своей жизни», — цитирует Гэрри betvictor.

Боец отметил, что в целом считает социальные сети ложной реальностью, потому что в реальном мире он получает только любовь от всех, кого встречает на улицах.

В ночь с 15 на 16 августа Гэрри проведет титульный поединок в полусреднем весе против россиянина Ислама Махачева. Бой возглавит турнир UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

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