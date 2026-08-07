Менеджер Абдель-Азиз: «Трапм больше всех любит двух бойцов UFC — это Гейджи и Хабиб»

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, кто из бойцов UFC больше всего нравится американскому президенту Дональду Трампу.

«Это Джастин Гейджи и Хабиб. Трамп — самый большой фанат Хабиба. Я спросил: «Почему вы его так сильно любите?» А он сказал: «Он мне сразу запомнился», — приводит слова Абдель-Азиза Pound4Pound.

Рекорд экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в профессиональных ММА — 29 побед в 29 боях. Он завершил карьеру в 2020 году.

37-летний Гейджи 15 июля победил 29-летнего Илию Топурию в главном поединке турнира UFC в Белом доме и впервые в карьере завоевал чемпионский титул.