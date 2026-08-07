Макгрегор — о бое Махачева и Гэрри: «Верю, что Иэн станет чемпионом»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор верит, что его соотечественник Иэн Гэрри станет победителем в бою с чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

Бой между Махачевым и Гэрри пройдет в ночь с 15 на 16 августа и возглавит турнир UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

«Этот парень — настоящий талант, и я верю, что Иэн станет чемпионом», — написал Макгрегор в комментариях под публикацией с интервью Гэрри в социальной сети.

Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету 34-летнего россиянина 28 побед и одно поражение в ММА. В активе 28-летнего Гэрри 17 побед при одном поражении.