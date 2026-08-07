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7 августа, 14:36

Немков о бое Махачева и Гэрри: «Серьезная проверка для Ислама»

Российский боец PFL Вадим Немков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем поединке россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330. Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«Не слежу за Гэрри, но знаю, что он габаритный боец и хороший ударник. Будет серьезная проверка для Махачева. Тем более он провел всего один бой в новой для себя весовой категории. Но, конечно, Ислам победит», — сказал Немков «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).

(Давид Петросян)

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

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Вадим Немков
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