Немков о бое Махачева и Гэрри: «Серьезная проверка для Ислама»

Российский боец PFL Вадим Немков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем поединке россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330. Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«Не слежу за Гэрри, но знаю, что он габаритный боец и хороший ударник. Будет серьезная проверка для Махачева. Тем более он провел всего один бой в новой для себя весовой категории. Но, конечно, Ислам победит», — сказал Немков «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).

(Давид Петросян)