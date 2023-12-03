Два боя завершились нокаутами после бросков головой вниз на турнире UFC on ESPN 52

В Остине, штат Техас (США) завершился турнир UFC on ESPN 52, в главном бою которого Арман Царукян (21-3) победил Бенила Дариуша (22-6) нокаутом в первом раунде.

Два боя предварительного карда завершились нокаутами после бросков головой вниз — слэм.

Американец Драккар Клозе нокаутировал таким образом соотечественника Джо Солеки в первом раунде. А уже в следующем бою американец Коди Брандейдж в первом раунде слэмом нокаутировал соотечественника Закари Ризу.

Со всеми результатами турнира UFC on ESPN 52 можно ознакомиться на сайте «СЭ».