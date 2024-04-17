Царукян — о появившейся в сети информации о своем гонораре: «Это маловато»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе и амбассадор компании PARI Арман Царукян (22-3) заявил, что он получил больше за свое выступление на UFC 300, чем 164?000 долларов. Эти цифры ранее были опубликованы в сети. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— В сети прошла информация, что ты получил 164?000 долларов гонорара за бой с Оливейрой. Это выглядит как-то маловато. Насколько эта цифра близка к реальности?

— Это маловато, конечно. Не прям безусловные деньги, но отличается нормально прям уж так. Я не знаю, откуда эти источники берут цифры, но пускай будет лучше так, пусть думают, что я столько зарабатываю, чтобы в долг не просили (смеется).

— Часто у тебя в долг просят?

— Нет. Левые люди просят, но близкие, родные не просят. Помочь если надо, я сам иногда прошу, мы помогаем друг другу, — сказал Царукян «СЭ».

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Полностью интервью Армана Царукяна читайте на сайте «СЭ».