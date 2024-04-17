Царукян: «Я не хочу быть величайшим из армянских бойцов, хочу быть величайшим из всех»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе и амбассадор компании PARI Арман Царукян (22-3) в интервью «СЭ» порассуждал, станет ли он более великим бойцом, чем бывший чемпион Strikeforce и двукратный чемпион Bellator Гегард Мусаси (49-9), если выиграет титул UFC.

— Если ты возьмешь пояс, можно ли будет тебя называть величайшим армянским бойцом, круче, чем Гегард Мусаси?

— Ну... если смотреть по тому, кто добился больше всего в ММА, то, скорее всего, да, если я стану чемпионом UFC. Я не хочу быть величайшим из армянских бойцов, я хочу быть величайшим из всех бойцов, — сказал Царукян «СЭ».

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Полностью интервью Армана Царукяна читайте на сайте «СЭ».