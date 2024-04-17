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Царукян: «Махачева нокаутировать легче, чем задушить»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легком весе и амбассадор компании PARI Арман Царукян (22–3) рассказал в интервью «СЭ», как будет работать в потенциальном реванше с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым (25–1).

– Ты всегда говоришь, что нокаутируешь Ислама Махачева. А почему не болевым финишируешь, удушающим?

– Да болевой, удушающий – это же неинтересно. Когда слово «нокаут» слышат, они же больше удивляются. Американцы любят нокауты. Я нокаутировал в предпоследнем бою [Бенеила Дариуша], вот и… Если бы я задушил, такого бы хайпа не было бы, и не крутили бы твой нокаут по 1500 раз. Да, удушающий – хорошо, технично, но когда ты нокаутируешь – это все меняет. Ислама нокаутировать легче, чем задушить. Более реально нокаутировать. Но вообще не принципиально, главное – выиграть. А это [я говорю] на публику, чтобы обсуждали.

С Исламом надо работать во всех аспектах, но моя основная работа будет над защитой, мне не нужно будет переводить его, как в первом бою, тратить силы. Просто буду пытаться работать на стойке, двигаться, перебоксировать, работать на скоростях, не давать, чтобы он зажимал меня к стене, – сказал Царукян «СЭ».

Царукян победил Чарльза Оливейру (34–10) раздельным решением судей (28–29, 29–28, 29–28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
ММА
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