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Бывший боец UFC дос Сантос утонул в Амазонке

Анастасия Пилипенко

Экс-боец UFC из Бразилии Джеронимо дос Сантос утонул в реке Рио-Негро, которая является крупнейшим левым притоком Амазонки, сообщает портал MMA Fighting.

Водолазы нашли тело 45-летнего бойца под камнями на дне реки.

По версии следствия, дос Сантос не рассчитал силы и не смог справиться с сильным подводным течением реки.

В апреле 2025 года дос Сантос нокаутировал в первом раунде Алексея Олейника. В его активе в MMA 44 победы, 26 поражений и одна ничья.

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