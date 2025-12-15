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15 декабря 2025, 23:21

Пимблетт: «Ковингтон — худший пример того, как можно вести себя. Он даже Трампу не нравится»

Анастасия Пилипенко

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе англичанин Пэдди Пимблетт раскритиковал манеру поведения на публике бывшего обладателя временного чемпионского титула UFC в полусреднем весе американца Колби Ковингтона.

«Большинство людей говорят гадости перед камерой. Худший и самый яркий пример — это Колби Ковингтон. Никто не любит этого парня. Он настоящий отморозок. Все, с кем я разговаривал, говорят: «О, он такой милый за кулисами». Трампу он даже не нравится. Трамп, наверное, любит меня больше, чем его. Я выиграл больше поединков перед президентом Трампом, чем Колби», — приводит слова Пимблетта портал Low Kick MMA.

Ковингтон в декабре 2024 года на турнире UFC on ESPN 63 проиграл Хоакину Бакли техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету 17 побед и пять поражений.

Пимблетт в апреле 2025 года на турнире UFC 314 победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде. В его активе 23 победы и три поражения.

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Колби Ковингтон
Пэдди Пимблетт
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