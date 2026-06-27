Физиев — Торрес: где смотреть онлайн трансляцию

Физиев и Торрес проведут поединок на UFC Fight Night 280 в Баку

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес сойдутся в поединке легкого веса на турнире UFC Fight Night 280.

ММА UFC: Физиев — Торрес

Время начала и во сколько бой Физиев — Торрес

UFC Fight Night 280 пройдет на «Национальной гимнастической арене» в Баку (Азербайджан) в субботу, 27 июня. Предварительный кард начнется в 16.00 по московскому времени, основной кард — в 19.00 мск. Бой Физиева и Торреса станет главным событием турнира и ожидается около 21.20 мск (рекомендуем подключиться к трансляции на полчаса раньше).

33-летний Физиев имеет в профессиональных ММА 13 побед и 5 поражений. 31-летний Торрес на профессиональном уровне одержал 17 побед и потерпел 3 поражения.

Где смотреть UFC Fight Night 280 и бой Физиев — Торрес

Трансляцию турнира UFC Fight Night 280 проведут платформа UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), канал «Матч! Боец», онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

Результат боя Физиев — Торрес и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Соглавное событие UFC Fight Night 280 — бой в среднем весе между россиянином Шарабутдином Магомедовым и бразильцем Мишелем Перейрой.