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Аспиналл обратился к Гану: «Я скоро вернусь, чтобы размазать твое лицо, жулик»

Анастасия Пилипенко

Британский боец UFC Том Аспиналл раскритиковал Сирила Гана после публикации француза в соцсетях.

Ган заявил, что не знает, когда состоится его повторный поединок с Аспиналлом.

«Еще бы даты не было... Мне не дали медицинского допуска к боям, и предстоит операция, а все благодаря твоим отвратительным ногтям. Я скоро вернусь, чтобы размазать твое лицо, жулик», — написал Аспиналл в социальных сетях.

В ночь на 26 октября бойцы встретились в главном поединке турнира UFC 321. В первом раунде Ган ткнул Аспиналлу в глаза пальцами, в результате чего британец не смог продолжить бой. Поединок признан несостоявшимся.

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Сирил Ган
Том Аспиналл
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