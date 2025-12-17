UFC исключил российского бойца Борщева из ростера

Российский боец Вячеслав Борщев исключен из ростера UFC, сообщает пресс-служба промоушена.

Борщев выступал в UFC с 2022 года. На его счету 10 поединков, в которых он одержал три победы и потерпел шесть поражений, один бой завершился вничью. В своем последнем бою на турнире UFC 322 в Нью-Йорке он проиграл бразильцу Матеусу Камило единогласным решением судей.

Борщев является чемпионом мира по кикбоксингу 2011 года. Всего 33-летний боец провел 15 поединков в ММА за карьеру, одержав 8 побед (6 нокаутом) и потерпев семь поражений, один бой завершился вничью.