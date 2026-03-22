Мерфи после поражения от Евлоева: «Убедитесь, что Мовсар получит титульный бой. Он заслуживает»

Британский боец Лерон Мерфи извинился перед фанатами после поражения от россиянина Мовсара Евлоева на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне.

Бой в полулегком весе продлился все пять раундов. Евлоев одержал победу раздельным решением судей, продлив свою беспроигрышную серию в UFC.

«Извините, лондонские фанаты. Простите, что подвел вас сегодня вечером. Я отдал все, что мог, но, очевидно, этого было недостаточно. Убедитесь, что Мовсар Евлоев получит титульный бой. Этот человек заслуживает этого. Он следующий на очереди», — цитирует Мерфи MMA Fighting.

Спортсмен отметил, что в третьем раунде у него возникли проблемы с бедром, однако он не считает это оправданием.

«В третьем раунде у меня что-то хрустнуло в бедре. Никаких оправданий. Я вернусь. У меня много работы, я вернусь», — добавил он.

32-летний Евлоев одержал 20-ю победу в профессиональных ММА. 34-летний Мерфи потерпел первое поражение в карьере при 17 победах.

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