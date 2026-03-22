Стерлинг — о бое Евлоева с Мерфи: «Русская принадлежность автоматически дает победу?»

Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг эмоционально отреагировал на исход главного боя турнира в Лондоне, в котором россиянин Мовсар Евлоев победил британца Лерона Мерфи.

«Самая легкая ничья для выставления счета! Такое ощущение, будто «русская принадлежность» автоматически дает победу в каждом близком раунде? Это полный бред. Оценивайте бой правильно: эффективный урон, значимые удары и контроль времени. Как Мовсар Евлоев может выигрывать со снятым баллом в главном событии? Объясните, как это вообще возможно!» — написал Стерлинг в соцсетях.

Бой продлился все пять раундов. Евлоев одержал победу раздельным решением судей, продлив свою беспроигрышную серию в UFC.

Стерлинг также добавил: «Когда я выигрываю, я стараюсь доминировать, и я буду законным претендентом на титул. И я буду драться с любым, кто думает иначе. Ночной король идет!».

32-летний Евлоев одержал 20-ю победу в профессиональных ММА. 34-летний Мерфи потерпел первое поражение в карьере при 17 победах.

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