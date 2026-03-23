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Стерлинг — Евлоеву: «Ты заслуживаешь титульного поединка»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг обратился к российскому бойцу Мовсару Евлоеву после его победы над британцем Лероном Мерфи в главном поединке турнира в Лондоне.

Бой продлился все пять раундов. Евлоев одержал победу раздельным решением судей, продлив свою беспроигрышную серию в UFC. На его счету 20 побед в профессиональных ММА.

«Вне зависимости от боя, ты заслуживаешь титульного поединка. Судьи признали твою победу, так что, надеюсь, ты наконец-то станешь следующим. Не сомневайся, я рад за тебя, но я снова иду за тобой. Наслаждайся», — написал Стерлинг в соцсетях.

Ранее Стерлинг раскритиковал вердикт судей по итогам поединка Евлоева с Мерфи.

В декабре 2024 года Евлоев единогласным решением судей победил Стерлинга на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе.

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Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
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