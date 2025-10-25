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25 октября 2025, 20:15

Азамат Мурзаканов — Александр Ракич: онлайн-трансляция боя UFC 321

Мурзаканов и Ракич проведут поединок на UFC 321 25 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press, Getty Images

Российский боец Азамат Мурзаканов и серб Александр Ракич проведут поединок в среднем весе на турнире UFC 321.

ММА UFC: Ракич — Мурзаканов

Во сколько бой Мурзаканова против Ракича

Турнир UFC 321 проходит в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 25 октября. Шоу стартовало в 17.00 по московскому времени. Бой Мурзаканова и Ракича откроет главный кард в 21.00 мск.

36-летний Мурзаканов имеет в профессиональных ММА 15 побед и 0 поражений. 33-летний Ракич одержал 14 побед и потерпел 5 поражения.

Александр Волков и&nbsp;Жаилтон Алмейда, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Марио Баутиста.Аспиналл — Ган, Нурмагомедов — Баутиста, Волков — Алмейда: онлайн-трансляция UFC 321

Трансляция боя Мурзаканова против Ракича на UFC 321

Трансляция боя Мурзаканов — Ракич и главного карда турнира в Абу-Даби идет на платформе UFC Fight Pass, телеканале и сайте «Матч ТВ» (matchtv.ru), канале «Матч! Боец», на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 321. Результат боя Мурзаканов — Ракич и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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Азамат Мурзаканов
Александр Ракич
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