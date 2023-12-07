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Сегодня, 09:17

Брайс Митчелл заменит Чикадзе и подерется с Эмметтом на UFC 296

Давид Хачатрян
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10-й номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайс Митчелл (16-1) выйдет на коротком уведомлении на бой против шестого номера рейтинга Джоша Эмметта (18-4) на UFC 296. Об этом сообщает инсайдер Аарон Бронштетер в соцсети X.

Эмметт должен был подраться с восьмым номером рейтинга Гигой Чикадзе (15-3), но грузинский боец получил травму. UFC 296 состоится 16 декабря в Лас-Вегасе, США.

Митчелл в прошлом бою одолел Дэна Иге (17-7) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.

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