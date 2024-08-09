Брат Топурии объявил о подписании контракта с UFC

28-летний полулегковес Александр Топурия (5-1), старший брат чемпиона в легчайшем весе Илии Топурии (14-0), объявил о подписании контракта с UFC.

«В глубине души я всегда хотел сражаться на передовой. Но теперь я буду выступать в самой престижной лиге мира», — написал Топурия в соцсетях.

Топурия выступал в Испании, но очень редко. В 2015 году он провел три боя, заработав рекорд 2-1, а затем дрался по одному разу в 2021, 2022 и 2023 годах. Три из пяти его побед были досрочными.