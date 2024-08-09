Хавьер Мендес: «Царукян — единственный, кто заслужил бой с Махачевым»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что хотел бы увидеть первого номера рейтинга UFC в легком весе Армана Царукяна (22-3) следующим соперником для чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1). Об этом он сказал Submission Radio.

— Я хотел бы узнать ваше мнение о том, станет ли Арман следующим испытанием для вас. Насколько я понимаю, вы считаете, что следующим должен быть именно он?

— Да, на мой взгляд, Арман — единственный, кто этого заслуживает, если судить по его рейтингу. Я хотел бы увидеть именно его в качестве следующего соперника, потому что он это заслужил. Но, знаете, это только мое мнение, — сказал Мендес.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.