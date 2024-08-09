Царукян: «Чимаев побьет Уиттакера. Он точно станет чемпионом UFC»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) дал прогноз на бой между 11-м номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0) и экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (26-7).

«Он выглядит хорошо, он в форме, — сказал Царукян в интервью Submission Radio. — Я уверен, что он выиграет у Роберта Уиттакера. После этого боя он сможет побороться за титул. Он точно станет чемпионом».

Уиттакер и Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.