Брат Джона Джонса рассказал, перед каким боем Джон волновался и не мог заснуть

Четырехкратный обладатель NFL Pro Bowl Чендлер Джонс, младший брат экс-чемпиона UFC в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1), признался, что «Кости» не мог заснуть перед первой защитой титула против Куинтона «Рэмпейджа» Джексона (38-14).

«Я младший брат Джона, поэтому знаю, за кого он болеет, — сказал Джонс в подкасте Джексона. — И перед вашим боем он не мог уснуть. Мы все были твоими фанатами. До того, как он стал бойцом UFC, мы всегда ставили на тебя. Я просто хочу, чтобы ты знал об этом.

Мой отец — самый главный фанат «Рэмпейджа». Мой отец — самый духовный человек в мире. Он пастор церкви, он духовный гангстер, духовный дикарь. Поэтому каждый раз, когда у нас на носу важная игра или бой, мы просто звоним отцу. Он дает нам Священное Писание, и мне кажется, что он может говорить с Богом через нас за нас. По какой-то причине каждый раз, когда он дает нам отрывок из Писания, он обращается прямо к нам, прямо к нашим сердцам».

Джонс в прошлом открыто говорил о том, насколько сложным был поединок с Джексоном, особенно с психологической точки зрения. Он признавался, что Джексон был его кумиром в ММА в детстве и что ему постоянно снились кошмары о том, как Джексон нокаутирует его в первом раунде. Именно эти кошмары заставили Джонса начинать бой сидя, поскольку из этого положения Джексон не мог его нокаутировать.