Ян вышел с флагом России под песню «Стволок за поясок» на бой с Двалишвили на UFC 323

Российский боец Петр Ян вышел на бой против обладателя пояса UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили на турнире UFC 323.

32-летний спортсмен появился на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе с флагом России. Его выход сопровождался песней «Стволок за поясок».

Первый бой Яна и Двалишвили прошел в марте 2023 года на UFC Fight Night 221 и завершился победой грузина единогласным решением судей.

Всего на счету Яна в ММА 19 побед и 5 поражений. У Двалишвили 21 победа и 4 поражения.

ММА UFC: Двалишвили — Ян