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Ян вышел с флагом России под песню «Стволок за поясок» на бой с Двалишвили на UFC 323

Алина Савинова

Российский боец Петр Ян вышел на бой против обладателя пояса UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили на турнире UFC 323.

32-летний спортсмен появился на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе с флагом России. Его выход сопровождался песней «Стволок за поясок».

Первый бой Яна и Двалишвили прошел в марте 2023 года на UFC Fight Night 221 и завершился победой грузина единогласным решением судей.

Всего на счету Яна в ММА 19 побед и 5 поражений. У Двалишвили 21 победа и 4 поражения.

Бой UFC 323 Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Петр Ян&nbsp;2, 7&nbsp;декабря 2025: прямая онлайн трансляция.Бой-реванш Яна против Двалишвили: Петр отберет пояс у Мераба? Онлайн-трансляция UFC 323
ММА UFC: Двалишвили — Ян
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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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