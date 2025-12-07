Двалишвили вышел с флагами США и Грузии на бой с Яном на UFC 323

Грузинский боец Мераб Двалишвили вышел на бой против россиянина Петра Яна на UFC 323 в Лас-Вегасе.

34-летний боец вышел в октагон с грузинским и американским флагами.

Поединок за титул в легчайшем весе возглавляет турнир. «СЭ» ведет текстовую трансляцию.

Всего на счету Яна в ММА 19 побед и 5 поражений. У Двалишвили 21 победа и 4 поражения. Бойцы проводят реванш. Первый бой соперников в марте 2023 года закончился победой Мераба единогласным решением судей.

ММА UFC: Двалишвили — Ян