Тактаров — о противостоянии Яна и Двалишвили: «Эмоционально Мераб может оказаться не готовым к бою с Петром»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» дал прогноз на реванш между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.
«Я считаю, что у Петра есть шансы. Во-первых, Петр вроде бы здоров. Во-вторых, он знал, в каком направлении готовиться к бою. Мы с Петром сошлись в одном мнении: у Мераба слишком много боев. Например, гладиаторы бились раз в полгода — за это время успеваешь полностью восстановиться. В этом году у Двалишвили бой раз в три месяца, а для восстановления нужно минимум четыре. Эмоционально Мераб может оказаться не готовым к бою с Петром», — сказал Тактаров «СЭ».
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет реванш с действующим обладателем пояса Двалишвили на турнире UFC 323. Бой пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Первый поединок соперников состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.
Руслан Ботвенко