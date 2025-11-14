Бокс/ММА
14 ноября, 16:15

Ислам Махачев — Джек Делла Мадделена: когда и во сколько бой UFC 322

Ислам Махачев и Джек Делла Мадделена проведут бой на UFC 322 в ночь на 16 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

Российский боец Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена проведут титульный бой в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 322.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Дата и время боя Ислам Махачев vs Джек Делла Маддалена на UFC 322

Турнир UFC 322 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября. Вечер ММА принимает Нью-Йорк (США) на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Начало главного карда в 6.00 по московскому времени. Бой Махачева и Маддалены ожидается около 8.00 мск.

34-летний Махачев имеет в профессиональных ММА 27 побед и 1 поражение, ранее выступал в легком весе и четыре раза защитил пояс чемпиона UFC. 29-летний Маддалена на профессиональном уровне одержал 18 побед и потерпел 1 поражение, он выйдет на первую защиту пояса в полусреднем дивизионе.

Где смотреть бой Махачева против Маддалены и турнир UFC 322

В прямом эфире трансляцию UFC 322 в полном объеме проведут официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно). Основной кард показывают канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а также платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке).

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 322. Результат боя Махачев — Маддалена и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Соглавное событие UFC 322 — титульный бой в женском наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко из Киргизии и китаянкой Чжан Вэйли.

