Махачев объяснил успешность бойцов с Кавказа: «Мы все воины, мы все сошли с гор»

Российский боец UFC Ислам Махачев объяснил успехи бойцов из кавказского региона.

«У нас у всех одна кровь, мы все воины, мы все сошли с гор. В этом первоисточник, я думаю. Мы любим тяжелую работу и поэтому достигаем успеха. Я сейчас в Нью-Йорке, и это слишком деловой город для тренировок. А в наших республиках, в наших странах все легко. Ты в 10 минутах от гор, зал совсем близко. А в Нью-Йорке мне нужно преодолеть три квартала до спортивного зала, ехать 45 минут на машине», — сказал боец в интервью Complex.

В ночь на 16 ноября 34-летний Махачев и 29-летний Джек Делла Маддалена проведут бой за титул в полусреднем весе на турнире UFC 322, который пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Россиянин провел 28 боев в ММА и одержал 27 побед. На счету австралийца 18 побед при 2 поражений.

